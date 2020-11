Picchia la convivente, 38enne del crotonese finisce in carcere

Maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della convivente: questi reati contestati ad un 38enne domiciliato nella località montana di Trepidò Sottano, è oggi finito in arresto per mano dei carabinieri della stazione di Cotronei.

I militari, dopo una richiesta di intervento arrivata alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Crotone, che segnalava una lite domestica in corso, hanno raggiunto subito l’abitazione, immobilizzando l’uomo mentre ancora stava picchiando la donna anche utilizzando strumenti atti ad offendere.

Per il 38enne, al termine delle formalità, si sono così spalancate le porte della casa circondariale del capoluogo pitagorico.