Reggio. Chiude ortopedia, Dg: “garantito pronto soccorso e interventi non rimandabili”

“L’attività di pronto soccorso ortopedico e gli interventi chirurgici non differibili saranno garantiti dagli specialisti ortopedici del GOM”. È quanto precisa Direzione Generale dell’Ospedale Metropolitano in seguito alla paventata chiusura preventiva del reparto di Ortopedia e Traumatologia del P. O. Riuniti.

Dal GOM garantiscono la “piena operativa del sistema dell’emergenza urgenza, che non ha subito ne subirà interruzioni”.

“La sospensione dei ricoveri nella U. O. C. di Ortopedia – precisa la Direzione Generale - sarà assorbita con una rimodulazione del setting assistenziale in attesa di riaprire il reparto, la qual cosa accadrà solo dopo avere espedito tutte le procedure per la sicurezza sanitaria che, come già precedentemente comunicato, sono già in corso”.