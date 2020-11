Crotone. Nonna Rosa compie cento anni!

La nonnina crotonese Rosa Nicoletta compie cento anni. Per festeggiare questo bellissima ricorrenza e augurarle buon compleanno il sindaco Vincenzo Voce ha inviato, a nome di tutta la comunità cittadina, alla sig.ra Rosa un omaggio floreale e la tradizionale torta con i colori della città e la magica scritta “100”.

Una bella storia familiare quella della sig.ra Rosa che attraversa un secolo di quella della nostra città. Una vita caratterizzata dall’amore per la famiglia. Rosa Nicoletta è nata a Crotone l’8 novembre 1920, quarta di nove fratelli. Tutta la sua vita è stata permeata dall’amore viscerale per la sua famiglia, prima per quella paterna, poi per quella felicemente vissuta con il marito Pasquale e i figli Rino e Maurizio ed allietata con la nascita degli amatissimi nipoti Chiara, Sandro, Daniele e Fabio.

E’ stata e continua ad essere punto di riferimento per tutti i suoi, depositaria del valore dell’unità familiare, nel segno di quell’affetto materno illimitato che ha caratterizzato tutta la sua vita.

Ha donato amore a figli, nipoti, pronipoti che oggi, pur a distanza per le prescrizioni anti covid, ricambiano con altrettanto affetto.

Un affetto che si estende a tutta la città come evidenzia il sindaco Voce: “Alla sig.ra Rosa giungano gli auguri più sinceri e affettuosi di tutta la comunità cittadina che idealmente l’abbraccia. Cento anni vissuti nell’amore per la famiglia. In questo periodo così particolare è una testimonianza di come l’unità sia fondamentale. L’amore che la sig.ra Rosa ha dimostrato è un esempio per tutti a stringerci nei valori fondanti di comunità. La ricorrenza dei cento anni della sig.ra Rosa è un forte e bellissimo segnale di speranza per tutti. Auguri di cuore, nonna Rosa”.