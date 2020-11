Incidente di caccia in Sila: parte un colpo, 60enne muore a San Giovanni in Fiore

Un tragico incidente di caccia ha creato sgomento e incredulità a San Giovanni in Fiore, nel cosentino, dove ha perso la vita un 60enne molto conosciuto nella cittadina silana, Antonio Lopetrone.

Tonino “parmella”, così come era conosciuto nella comunità, era un panificatore apprezzato, come del resto tutta la sua famiglia, ben nota per l’arte della panificazione.

La disgrazia è avvenuta stamane, nelle boscaglie sopra il fiume Neto, in località Sciolle. Allertati i soccorsi, sul posto si sono precipitati un’ambulanza del 118 dell’ospedale locale e un elisoccorso ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto dopo esser stato ferito da un colpo di fucile che sarebbe partito per errore dal fucile di un compagno cacciatore.

Sul luogo della tragedia hanno operato per tutto il pomeriggio, la sera e anche il giorno dopo, i Carabinieri della stazione locale, coordinati dai colleghi della Compagnia di Cosenza, coadiuvati dagli agenti della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore e dai Vigili del Fuoco cittadini.

Sono ancora in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.