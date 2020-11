Covid. Il bollettino. Boom di nuovi contagi: quasi 400. E ancora vittime: sono 4

Continua sempre con un netto rialzo l’avanzamento dell’epidemia in Calabria: in poco più di un mese i casi di Covid-19 sono “lievitati” significativamente in tutte e cinque le provincie della nostra regione.

In tal senso i dati sono più che eloquenti: matematicamente l’area più colpita finora è stata quella del reggino che, dal 1° di ottobre, ha registrato un incremento di oltre il 500% per cento dei contagi, oltre 2300, quando nei sette mesi precedenti, ovvero nel pieno della prima fase, erano stati circa 460.

L’altra provincia con più infezioni è il cosentino. Qui, e nello stesso periodo, l’aumento è stato del 230% con quasi 1.500 casi (nei mesi precedenti furono 653).

Segue - in questa ipotetica “classifica” - il catanzarese: +250% di covid (801) negli ultimi 36 giorni, prima erano stati 323. Poi il crotonese, oltre il 188% di incremento con 273 contagi accertati rispetto ai 145 tra marzo a settembre scorsi. Infine il vibonese: l’aumento è stato qui di circa il 102%, 124 casi rispetto ai 122 di sette mesi prima.

Dati questi che, e purtroppo, si consolidano anche quest’oggi con ulteriori 392 infezioni accertate tra ieri ed oggi in Calabria, rispettivamente nel reggino (182), cosentino (94), catanzarese (62), crotonese (35) e vibonese (19): il numero più alto mai registrato.

Un aumento che porta a 7.106 il totale dei positivi finora riscontrati, tra cui ne sono compresi 395 (come ieri) provenienti da altre regioni o Stati esteri (267 attualmente in isolamento domiciliare, 127 già guariti e un deceduto); mentre in questo sabato 7 novembre salgono a 4.795 (+314 da ieri) i soggetti al momento ancora “attivi”.

Sempre tra ieri ed oggi sono 3.540 i tamponi eseguiti su sospetti Covid, per un complessivo fino ad ora di 292.747 test effettuati in Calabria, 285.641 dal risultato negativo.

Quanto ad un altro tragico bilancio, ovvero quello delle vittime: il dato di quest’oggi - e dopo i 15 decessi solo da lunedì scorso - ahinoi continua a crescere, arrivando, con altri 4 casi nel cosentino (2), catanzarese (1) e reggino (1), a 135 persone che hanno perso la vita per o con il coronavirus, 136 se si vi si aggiunge un turista morto in Calabria.

Negli ospedali, invece, il numero dei ricoverati segna anch’esso un sostanziale incremento: al momento sono assistiti 243 pazienti (+16 da ieri), 16 dei quali (+1 da ieri) nelle terapie intensive di Catanzaro (7), Reggio (5) e Cosenza (4). 4.285 degenti (+0 da ieri) sono attualmente in isolamento domiciliare.

Nel frattempo si aggiorna il dato dei guariti: altri 74 segnalati nel reggino (73) e cosentino (1), portano il totale è di 2.048 postivi che finora hanno sconfitto il virus.

I CASI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 2.771 (+182 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.927 (66 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.856 in isolamento domiciliare); casi chiusi 844 (814 guariti, 30 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.152 (+94): casi attivi 1.470 (84 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1.382 in isolamento domiciliare); casi chiusi 682 (631 guariti, 51 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.124 (+62): casi attivi 754 (54 in reparto; 7 in terapia intensiva; 693 in isolamento domiciliare); casi chiusi 370 (329 guariti, 41 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 418 (+35): casi attivi 257(17 in reparto; 240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 246 (+19): casi attivi 120 (6 ricoverati ,114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 126 (119 guariti, 7 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 35 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra gli 84 ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 281.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.