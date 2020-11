Coronavirus, i sindacati chiedono tamponi per i Vigili del Fuoco

L’aumento costante dei contagi “non ci da più tempo”. Lo affermano le segreterie provinciali crotonesi di Cisl-Fns, Uilpa-Vvf, Confsal-Vvf e Cgil-Vvf, che chiedono un intervento urgente per garantire la salute dei lavoratori e delle loro famiglie.

“Bisogna scongiurare nuovi focolai nelle nostre caserme, al fine di garantire continuità del soccorso”, affermano le sigle sindacali, che chiedono di effettuare i tamponi anche nei soggetti che non manifestano sintomi o contatti diretti. Condizione, questa, che “pone tutto il personale in pericolo, anche in considerazione dell’aumento delle attività di monitoraggio a cui la nostra Asp è sottoposta, provocando lunghe attese per ottenere i risultati”.

Una potenziale criticità che renderebbe ancor più pericolosa la situazione regionale, da evitare e scongiurare tramite il monitoraggio di tutto il personale do caserma.