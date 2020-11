Crotone, focus ‘ndrangheta: identificate oltre mille persone

Oltre mille soggetti identificati dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito dell’operazione Focus ‘ndrangheta, dedicata al controllo del territorio.

Nel corso del 31 ottobre gli agenti hanno denunciato un quarantacinquenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di oltre 13 grammi di marijuana. Ulteriori 12 grammi sono stati rinvenuti in Largo Umberto I, ed opportunamente sequestrati dai poliziotti. Inoltre, un quarantottenne ed un cinquantunenne, entrambi crotonesi, sono stati denunciati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Sanzionati inoltre due crotonesi per aver avviato un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari senza le dovute autorizzazioni.

Denunciato anche un pregiudicato cinquantatreenne del posto, che nella serata di domenica 1 novembre è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo oltre 18 centimetri.

Due segnalazioni di soggetti assuntori di sostanze stupefacenti: si tratta di un quarantaquattrenne crotonese e di un diciassettenne di Cariati, entrambi trovati in possesso di modiche quantità di marijuana durante la sera del 3 novembre.

Sequestrata anche della droga rinvenuta lungo le strade del capoluogo nel corso dei controlli operati il 4 novembre. Circa 2 grammi di marijuana sono stati rinvenuti e sequestrati dagli agenti, che hanno provveduto a sporgere denuncia contro ignoti.

Un ulteriore rinvenimento di circa 3 grammi di marijuana è stato effettuato il giorno successivo, 5 novembre, mentre un trentenne crotonese è stato denunciato come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di modica quantità di cocaina.

Infine, il 6 novembre un quarantenne del posto è stato denunciato per aver fornito false dichiarazioni sulla sua identità.

Complessivamente, gli agenti della questura hanno identificato 1047 soggetti e 343 veicoli. Sono state condotte 18 perquisizioni e 7 fermi, accertate 14 violazioni stradali ed altrettanti controlli amministrativi.