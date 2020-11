Mendicino. Nasce a un nuovo gruppo consiliare al servizio della Città

Nel Consiglio Comunale di Mendicino nasce un nuovo gruppo consiliare, composto dai consiglieri Irma Bucarelli, Ignazio Giordano, Rossella Giordano, Angelo Greco e Roberto Caputo. “L’ obiettivo è quello di dare una nuova linfa alla maggioranza di governo ed all’azione amministrativa con l’intento di mettersi, ancora più di ieri, al servizio della Città e della comunità mendicinese, guardando al futuro con un occhio di rilancio del lavoro amministrativo fin qui svolto.”

Queste le parole all’unisono dei consiglieri, che aggiungono: “È stato scelto come capogruppo l’assessore uscente Ignazio Giordano, a cui, tutti noi, riconosciamo competenza, professionalità e amore verso la propria Città, per come ha ampiamente dimostrato sia da consigliere comunale durante lo scorso mandato che da assessore alle politiche sociali e protezione civile nell’ultimo anno e mezzo. Riconosciamo in Ignazio Giordano una persona seria e perbene e siamo sicuri che darà voce, in Consiglio, a noi tutti con rispetto e professionalità. Sempre al fianco del Sindaco Antonio Palermo iniziamo un nuovo percorso, guardando verso Orizzonti Futuri per Mendicino, proiettati al futuro e con la consapevolezza che non siamo da soli ma circondati dalla stima e dal sostegno dei tanti che da sempre sono al nostro fianco e che ci hanno spinto affinché si desse nuovo ossigeno all’azione di governo”.