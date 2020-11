Crotone. Confronto Confindustria-Sindaco: unisce la voglia di valorizzare il territorio

Si è svolto giovedì pomeriggio, da remoto, l’ incontro tra il Consiglio Direttivo di Confindustria Crotone ed il Sindaco della città, Vincenzo Voce.

“Abbiamo voluto condividere con il primo cittadino la nostra visione di sviluppo del territorio e l’approccio per superare le principali criticità e per valorizzare le opportunità. La nostra città da diversi anni è ossessionata dall’incubo di non riuscire a spendere, presto e bene, le risorse straordinarie a sua disposizione, e dal 2018 è schiacciata dai rilievi della Corte dei Conti che ha bloccato i programmi di spesa non obbligatori. La sfida è complessa ma non impossibile. Avviare il Programma di valorizzazione archeologica Antica Kroton è un obiettivo ed una priorità. Individuando percorsi di collaborazione con Agenzie ed Enti nazionali si possono bypassare le difficoltà operative degli uffici comunali, sottodimensionati e non dotati di tutte le competenze tecniche necessarie per gestire progetti complessi. Antica Kroton deve diventare una priorità regionale, con l’obiettivo di valorizzare l’identità culturale e turistica di tutta la Calabria jonica e le sue straordinarie produzioni agroalimentari, da Sibari fino a Reggio Calabria”, ha evidenziato il Presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò.

Tra i temi oggetto di confronto le infrastrutture del territorio e la loro messa in rete in funzione dello sviluppo del versante ionico calabrese ma anche le criticità dell’area industriale, le problematiche del sistema di gestione dei rifiuti, la bonifica del Sin, la sanità e la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Il Direttivo di Confindustria Crotone ha espresso preoccupazione rispetto ai recenti provvedimenti disposti dal Governo per la Calabria ed alle conseguenze su un tessuto produttivo e sociale già fortemente compromesso.

“Abbiamo apprezzato l’apertura del Sindaco al dialogo ed al confronto ed abbiamo raccolto con favore la sua disponibilità ad approfondire le specifiche tematiche nei prossimi giorni con il coinvolgimento degli Assessori e dei tecnici competenti. Dopo mesi di commissariamento ed in una fase così delicata per le imprese ed i territori, è importante avere una interlocuzione costruttiva con il Sindaco e la sua squadra di governo”, ha concluso Spanò.