Crotone. Il sindaco chiude tutte le scuole: “tutela della salute al primo posto”

Non suonerà più la campanella da lunedì, 9 novembre, in tutti gli istituti scolastici – di ogni ordine e grado – di Crotone. La dura ma forse necessaria decisione è stata presa stamani dal Primo cittadino Vincenzo Voce in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso.

In una nota stampa, il neo Sindaco fa sapere che in giornata firmerà l’ordinanza di chiusura per una decorrenza di quattordici giorni.

“Decisione assunta per il dovere primario di tutelare la salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi – afferma Voce - ed assicurare la massima tranquillità alle famiglie ed allo stesso tempo per contenere il diffondersi del virus. Nel corso della giornata –aggiunge - vi specificherò con una ulteriore comunicazione i dettagli del provvedimento perché, come sempre, resteremo in costante contatto.”

Voce si rivolge ai cittadini dicendo che in questa delicata fase “occorre la massima responsabilità e collaborazione”.

“Faccio appello al senso di comunità di tutti”, afferma il Sindaco che sostiene che: ”Solo insieme ed uniti potremmo superare questa delicata fase. Non siete soli. Il sindaco è con voi. La tutela della salute è al primo posto nell’agenda di lavoro. Una task force di assessori, dirigenti, dipendenti è impegnata al riguardo. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è operativo h 24. Siamo in contatto costante con Prefettura, Azienda Sanitaria provinciale, Dipartimento della Salute della Regione.”

Voce conclude dicendo: “Altre misure le applicheremo nelle prossime ore. Ma è fondamentale la vostra collaborazione e sono certo che non la farete mancare. Sono con voi, sempre”.