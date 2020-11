Nascondeva la droga in una cassapanca coperta da caffè: arrestato 40enne

Un 40enne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Condofuri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, intercettato dai poliziotti, è stato sorpreso con un modico quantitativo di droga nascosto nella sua vettura. Scoperta questa che ha portato gli agenti nella sua abitazione dove era detenuta dell'altra sostanza e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno sequestrato 167 grammi di marijuana, 29 di marijuana mista a tabacco, 3.9 di cocaina, un grammo di eroina, tre buste termosaldate, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga era stata nascosta all’interno di una cassapanca, ricoperta di caffè per coprirne il forte odore.

Il 40enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, è stato posto ai domiciliari.