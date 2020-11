Commercianti e cittadini in protesta a Rossano per dire “No” alla zona rossa

FLASH-MOB A ROSSANO

Tanti commercianti e cittadini hanno partecipato al sit-in di protesta in Piazza Bernardino Lefosse allo Scalo di Rossano per dire “NO” alla zona rossa in Calabria. Un decreto che inciderà ulteriormente sull'economia locale e in tutta la Regione.

Tanti gli interventi, nel corso del flash-mob, di diversi operatori commerciali, venditori ambulanti e semplici cittadini. Tutti preoccupati che il nuovo lockdown possa provocare la chiusura di diverse partite iva ed attività commerciali.

Ricordiamo, infine, che la Calabria è stata inserita nella zona rossa non tanto per il numero di contagi, ma per l’emergenza sanitaria in cui le strutture ospedaliere non sono del tutto attrezzate per affrontare l’emergenza Coronavirus.