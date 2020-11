Crotone. Commercianti in protesta contro il Governo: in tilt le principali vie della città

Commercianti in protesta a Crotone contro le nuove disposizioni del Governo Conte e l’imposizione della “zona rossa” per la Calabria.

Sotto un unanime coro che urla la parola “Libertà”, i negozianti pitagorici hanno invaso le vie cittadine e mandato in tilt il traffico.

La protesta - al momento in corso - si sta snodando nei punti nevralgici della città e i manifestanti hanno già bloccato Piazza Pitagora, Via Mario Nicoletta, facendo presidio davanti alla banca Monte Paschi, e Via Vittorio Veneto dove protestano davanti al Tribunale.

A quanto pare la mobilitazione non vedrebbe in prima linea alcuna associazione ma si tratterebbe di semplici lavoratori esasperati dall’emergenza in atto e dalle norme vigenti.

Presenti le forze dell'ordine.