McDonald’s non si ferma: i palati calabresi deliziati grazie ai servizi da asporto

A seguito del nuovo DPCM, in vigore a partire dal 6 novembre, McDonald’s continua a servire i propri clienti grazie ai servizi di asporto, McDrive e McDelivery.

I ristoranti McDonald’s rimarranno quindi operativi attraverso i seguenti canali: il servizio di asporto, disponibile da lunedì a domenica, fino alle 22:00, è disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa.

E’ inoltre attivo il servizio McDrive, presso i ristoranti di Catanzaro Parco Le Fontane, Crotone rotonda Passovecchio e Lamezia Terme via del Progresso, operativi 7 giorni su 7 fino 22:00. La presa dell’ordine avviene nella massima sicurezza tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti.

Si aggiunge alle diverse modalità, il servizio McDelivery, presso i ristoranti di Catanzaro Le Aquile Business Center, Crotone e Lamezia Via del Progresso, per cui è prevista anche in questo caso la consegna dell’ordine a domicilio senza contatto. Il servizio è disponibile secondo gli orari di attività del ristorante.

Nel ristorante di Catanzaro, presente nel Parco Commerciale Le Fontane sono attivi i servizi di asporto dalle 07:00 alle 22:00 e McDrive dalle 07:00 alle 22:00

Nel ristorante di Crotone e Lamezia, sono attivi i servizi di asporto, McDrive e McDelivery dalle 07:00 alle 22:00

Nel ristorante di Catanzaro Le Aquile Business Center sono attivi i servizi di asporto e McDelivery dalle 07:00 alle 22:00, mentre a Montepaone Centro Commerciale Le Vele, è attivo solo il servizio di asporto dalle 07:00 alle 22:00.

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, McDonald’s ha affrontato la situazione con la massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei propri 24.000 dipendenti in tutta Italia e dei suoi affezionati clienti.