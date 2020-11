Screening su bambini per prevenire il Covid: Comune di Maida avvia test drive

“L’ordinanza n.104 proroga la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Maida fino all'adozione di apposito provvedimento di revoca. Una scelta ponderata in questo momento assai delicato che registra un continuo incremento della curva dei contagi. I bimbi della scuola dell’infanzia ieri a Vena, e oggi i piccoli della scuola dell’infanzia di Maida, insieme al corpo docente e Ata continuano ad effettuare il tampone. Ma non bisogna farsi prendere dal panico: bisogna stare tranquilli”. E’ l’invito che lancia il sindaco di Maida, Salvatore Paone, sottolineando l’importanza dello screening della situazione soprattutto a carico dei bambini che restano un potente vettore del virus.

“Possiamo gestire la situazione insieme – spiega il primo cittadino - lo screening su base volontaria servirà a bloccare sul nascere eventuali situazioni a rischio”.

Rafforza il concetto il vice sindaco Monica Aloe, medico pediatra "ci sentiamo di rassicurare i genitori: sottoporre il proprio figlio al tampone può destare preoccupazione, ma non è così – continua Aloe -. In moltissimi casi i più piccoli sono asintomatici, oppure manifestano i sintomi banali e tipici di un'influenza, dunque i problemi sono molto limitati. I bambini non rischiano, ma certamente possono diffondere il virus ed è per questo che, nello spirito di continuare a tenere l'allerta alta ed evitare la diffusione del contagio, abbiamo voluto, insieme al dipartimento di igiene e prevenzione, questa giornata di screening."

Il sindaco Paone, infine, ha rivolto un sentito ringraziamento ai genitori per la preziosa collaborazione, “hanno reso più semplice e veloce il lavoro degli operatori sanitari del dipartimento di prevenzione e dell'Uccp territoriale; agli infermieri e medici il mio sentito ringraziamento per la sensibilità e professionalità adoperata. Oggi il lavoro di prevenzione e screening per i bimbi verrà effettuato in modalità test drive nell'area di loc. Convento a partire dalle ore 15.30. Gli operatori della protezione civile del nucleo "Rocco Nucifera" sono operativi da ieri sera per predisporre la postazione”.