Omesso mantenimento a ex moglie e figli, assolto rossanese

Assoluzione per “non avere commesso il fatto” nei confronti di un uomo di Corigliano-Rossano accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La vicenda risale al 2012, quando la moglie dell’imputato ha querelato il marito accusandolo di non versare a lei e ai figli le somme che il Tribunale, in sede di separazione giudiziale, aveva stabilito per il mantenimento.

Da qui l’avvio del processo, durante il quale è emerso che, successivamente alla separazione, l’uomo (che è stato difeso dagli avvocati Raffaele Meles e Provino Meles del Foro di Castrovillari) aveva versato solo poche centinaia di euro a fronte di una richiesta di arretrati per oltre 30mila euro.

Nel corso del procedimento i legali hanno dimostrato come nessuna responsabilità potesse ravvedersi in capo al proprio assistito, comprovando come i mancati pagamenti non fossero riconducibili ad una cosciente e volontaria omissione, ma conseguenza di uno stato di oggettiva impossibilità a far fronte a quelle che erano le statuizioni del Giudice.

L’avvocato Meles ha chiesto al Tribunale di assolvere l’imputato così come poi avvenuto all’esito della camera di consiglio.