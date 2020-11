Altomonte, amministrazione a sostegno degli operatori economici

L’amministrazione comunale di Altomonte annuncia di voler promuovere “tutte quelle iniziative che, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, possano continuare a contribuire a sostenere e rilanciare presto tutto il settore commerciale e turistico che resta di vitale importanza, 365 giorni l’anno, per la nostra Città d’arte, tra i borghi più belli d’Italia e tra le destinazioni più apprezzate e visitate della regione”.

È quanto fa sapere l’assessore alle attività produttive Elvira Berlingieri sottolineando, insieme al Sindaco Giampietro Coppola, come per “una realtà come Altomonte che da sempre investe sui turismi come leva strategica di sviluppo sostenibile, l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha ingiustamente decretato la cosiddetta zona rossa per la Calabria, rappresenti un ostacolo insormontabile alla ripresa proficuamente e faticosamente avviata nei mesi scorsi”.

Ed esprime “vicinanza e solidarietà a tutta la rete commerciale e produttiva cittadina e territoriale che da oggi sarà costretta a tenere abbassate le proprie saracinesche e a chiudere le proprie attività”.