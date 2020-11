Cosenza, beccati a rubare le batterie di auto in riparazione: denunciati

Erano riusciti a rubare 4 batterie da altrettante automobili in riparazione presso una carrozzeria, ma sono stati colti sul fatto dalla Polizia. Si tratta di due trentatreenni cosentini, pregiudicati e con numerosi precedenti.

I due si erano introdotti in un’autocarrozzeria del centro scavalcando il cancello, approfittando dell’assenza del titolare. Indisturbati, avevano forzato il cofano di ben 4 autovetture asportando le batterie, ma mentre si allontanavano a piedi sono stati individuati dagli agenti.

I due giovani hanno tentato la fuga sbarazzandosi della refurtiva, ma una seconda pattuglia li ha individuati ed è riuscita a bloccarli a poca distanza. Trasportati in Questura, sono stati denunciati per concorso in furto aggravato.