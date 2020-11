Abramo Customer Care, Guccione e Miccoli raccolgono l’appello dei lavoratori

“In un momento drammatico per la tenuta economica del nostro Paese non possiamo consentirci il lusso di far aggravare questa situazione”. Lo scrivono in una nota congiunta Carlo Guccione e Marco Miccoli, rispettivamente responsabili nazionali dei reparti Crisi Industriali e Lavoro del Partito Democratico.

I due esponenti dem si riferiscono alla vicenda dell’Abramo Customer Care, dove i dipendenti sono “da mesi alle prese con mancati rinnovi di contratti, riduzione del personale e ritardi sul pagamento degli stipendi”. L’impegno è dunque rivolto all’interlocuzione con i sindacati ed i rappresentanti aziendali “per fare chiarezza sulla vicenda”.

“Non abbasseremo la guardia e lavoreremo per attuare tutte le misure necessarie a far rientrare questa emergenza occupazionale. Non possiamo permetterci che una realtà di Contact center tra le più importanti nel panorama nazionale possa fallire lasciando per strada oltre tremila lavoratori”, concludono i due responsabili. “In queste settimane stiamo toccando con mano le prime ripercussioni della pandemia sull’attività economica del Paese, bisogna lavorare da subito per pianificare e utilizzare le risorse disponibili per risollevare le aziende in crisi finanziaria, senza dimenticare che è difficile che il Paese possa riprendere a crescere senza un reale sviluppo del Mezzogiorno”.