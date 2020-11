Zona rossa, Sofo (Lega): “Subito investimenti per la sanità”

Vincenzo Sofo

Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Salute, l’eurodeputato leghista Vincenzo Sofo chiede investimenti sicuri e rapidi per aiutare la Calabria, che altrimenti rischia il default del territorio.

“È evidente a tutti che la decisione di collocare la Calabria tra le zone rosse sia frutto della totale mancanza di fiducia da parte del Governo della capacità di tenuta del sistema sanitario in caso di un aumento anche modesto dei ricoveri in terapia intensiva. Ed è altrettanto evidente a tutti che la situazione disastrosa della sanità calabrese sia il risultato di decenni di malapolitica nazionale e locale”, afferma Sofo.

La lettera, indirizzata a Conte e Speranza, serve “per richiamarli al loro dovere, segnalando loro che il lockdown non farà altro che aumentare disoccupazione e povertà in una regione che è già la più povera d’Italia e tra le più povere d’Europa, mandandola così definitivamente al collasso”, dopo aver “deciso con questi decreti di assumersi la responsabilità di una nuova bastonata ai danni dei calabresi, di assumersi anche la responsabilità di un immediato piano di investimenti per il miglioramento del sistema sanitario di questa terra”.