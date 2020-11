Zona rossa, Campana (Verdi): “Bastava tenere chiuse le regioni”

“Bastava continuare a tenere chiuse le Regioni per qualche altro mese e investire risorse economiche per potenziare gli ospedali, soprattutto nella nostra regione, anziché parlare per slogan e dare contentini ai cittadini senza avere una visione risolutiva della situazione sul lungo periodo”. Lo afferma Giuseppe Campana, commissario Verdi – Europa Verde, commentando la decisione di includere la regione tra le zone rosse.

“Questa volta il virus non ci ha colto di sorpresa: questa nuova emergenza è il risultato inevitabile di scelte irresponsabili fatte sottovalutando il problema, cercando prematuramente un ritorno alla normalità non curanti degli appelli degli esperti che chiedevano misure e controlli più rigorosi, anche durante l’estate” afferma il commissario, che continua a puntare il dito sulla gestione sanitaria, che definisce “drammaticamente scellerata”.