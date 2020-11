Cassano Allo Ionio, scuole chiuse fino a lunedì

Cassano allo Ionio

Chiusura “urgente” per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel comune di Cassano Allo Ionio, nel rispetto di quanto previsto dall’ultimo decreto del 3 novembre. Lo annuncia il primo cittadino Gianni Papasso, che con un’ordinanza ha chiuso gli istituti a partire da domani, 6 novembre.

La decisione è stata presa “in via del tutto precauzionale e cautelativa” dopo l’inserimento della regione tra le zone rosse, in modo da permettere la riorganizzazione degli istituti a la formulazione di nuove attività didattiche da svolgere anche a distanza.

Per questo motivo, gli istituti rimarranno chiusi per il resto della settimana per riaprire lunedì 9 novembre. In questi due giorni le strutture saranno sanificate e verrà accertata ogni condizione di sicurezza.