Magorno (Pd): “Responsabilità della Regione, si intervenga per colmare le lacune”

La responsabilità per l’inclusione tra le zone rosse è ascrivibile “all’operato della Giunta Regionale”. Lo afferma il senatore del Partito Democratico Ernesto Magorno, che sottolinea come non sia bastato lo stanziamento di oltre 80 milioni di euro per prevenire la chiusura.

Tante, secondo il senatore, le lacune: “Manca il centro Covid regionale, non sono stati individuati i Covid-hotel, non si sono concretizzate le assunzioni di personale medico e paramedico e, infine, non si sono ampliati i posti in terapia intensiva e sub-intensiva. Un quadro desolante. Bisogna agire in fretta, perché i fondi non mancano”.

Lo stesso chiede l’erogazione di contributi alle attività produttive ed alle persone senza reddito, ma anche per il sostegno al personale. “Si tratta comunque di un'ingiustizia per i cittadini, per questo ho chiesto ai parlamentari calabresi di unirci per chiedere una revisione di questo provvedimento che non trova, appunto, legittimazione nei numeri”, conclude il senatore.