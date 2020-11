Malasanità, Di Natale (Iric): “Denunciate insieme a me le omissioni”

“La Zona Rossa porta nomi e cognomi di chi ha ritardato gli interventi per il potenziamento delle strutture ospedaliere della Regione. Parlamentari, Consiglieri regionali e sindaci vengano insieme a me, domani, alla Procura di Cosenza per denunciare ritardi ed omissioni nell’attuazione del piano di emergenza covid che oggi costringe i Calabresi a subire, nonostante i numeri bassi di contagio, la gogna di essere zona rossa”. Lo afferma in una nota il segretario-questore dell’Assemblea regionale Graziano Di Natale.

“La decisione del Governo di dichiarare la Calabria zona rossa è uno schiaffo ai calabresi onesti, ai lavoratori, a chi con sacrificio manda avanti la propria attività e la sua famiglia”, continua. “Servono fatti, non slogan. Ma soprattutto serve coraggio. Io ci sono perché il bene primario, quale quello della Salute, deve essere sempre garantito. Finché il mio ruolo me lo permetterà, resterò vigile”, conclude Di Natale, annunciando l’appuntamento, rivolto a parlamentari, consiglieri regionali e sindaci, per domattina presso il Tribunale di Cosenza.