“A Scuola di Opencoesione”, parte oggi la nuova stagione

Anche quest’anno la Calabria parteciperà al percorso di didattica innovativa “A Scuola di Opencoesione”. Ben 32 team che rappresenteranno 20 istituti scolastici calabresi, promuovendo principi di cittadinanza attiva e consapevole tramite la ricerca ed il monitoraggio civico.

“Accogliamo con grande entusiasmo l’avvio di una nuova edizione del progetto di didattica interdisciplinare che consente ai giovani calabresi coinvolti di sviluppare competenze in tema di cittadinanza attiva, cimentandosi in attività di ricerca e di monitoraggio civico, per acquisire strumenti utili a leggere il proprio territorio e ad analizzare come vengono spesi i fondi pubblici, nazionali ed europei, nella propria regione”, afferma Sandra Savaglio, assessore regionale all’istruzione, all’università ed alla ricerca scientifica ed innovazione.

“Puntiamo a formare una nuova generazione, futura classe dirigente, di cittadini curiosi e consapevoli, in grado di valutare l’impatto delle azioni politiche e amministrative. Una opportunità anche per la Regione Calabria, che ancora una volta ha voluto affiancare il progetto, per aprire le proprie porte alla comunità in una dinamica di trasparenza e di massima collaborazione”, conclude.

La campagna ha preso il via oggi con un webinar, ed è coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.