Molinaro (Lega): “Si vogliono allungare i tempi per le elezioni regionali?”

“Siamo ancora in attesa che il Ministro Speranza pubblichi l’Ordinanza che dovrà spiegare i motivi per cui la Calabria è stata inserita nella zona rossa, ma il dubbio che il Governo abbia operato una forzatura con danni sproporzionati per i cittadini calabresi è forte”. Lo scrive il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro, nel commentare la decisione di includere la Calabria tra le zone rosse.

In attesa della pubblicazione dell’ordinanza del Ministro della Salute, che metterà nero su bianco le motivazioni che hanno portato a questa nuova chiusura, il sospetto del leghista è che si stia tentando di rimandare le elezioni regionali.

“Ed è altrettanto forte il dubbio che dietro questa decisione vi siano le spinte dei partiti di Governo che voglio rinviare, al più tardi possibile, le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. Le esigenze elettorali di pd e m5s sarebbero state anteposte agli interessi dei calabresi”, afferma Molinaro, ricordando come la sanità regionale presenta delle criticità ben note da addossare interamente al commissariamento della stessa.