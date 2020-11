Zona Rossa, Voce: “Saranno settimane difficili, servono misure straordinarie”

“Usciremo da questo ulteriore periodo buio perché siamo un popolo forte e unito”. È l’auspicio del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che con un comunicato ha espresso vicinanza ai concittadini che in queste ore stanno protestando contro l’istituzione della zona rossa in Calabria.

Il primo cittadino, nell’affermare che saranno settimane difficili sopratutto dal punto di vista economico, fa sue “le preoccupazioni che arrivano dalla gente comune, dai cittadini, dagli imprenditori, dai commercianti ma anche dalle fasce più deboli della popolazione”, affermando che “non staremo fermi ad aspettare mettendo in campo tutte le misure come ente possiamo prevedere”.

Chiede un “intervento straordinario” ed immediato volto al sostegno economico da parte non solo del Governo nazionale, ma anche da parte della Regione, per “sostenere l’economia del territorio, aiutare le fasce deboli, contenere la crisi alla quale le attività produttive andranno incontro”.

Inoltre, il sindaco si concede anche una chiosa rivolta al mondo politico calabrese, oggi unito nel contestare la decisione: “Mi chiedo se non fosse stato opportuno che questi voci si levassero nel passato per chiedere una sanità pubblica più adeguata, per evidenziare il depauperamento della stessa che si è sviluppata negli anni, a denunciare il cattivo impiego delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute dei cittadini”, afferma.

“Ai miei concittadini dico che non saranno lasciati soli e tuttavia chiedo unità e condivisione in questa ulteriore difficile fase”, conclude Voce, ribadendo il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza.