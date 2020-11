Calabria Zona Rossa, Guarascio: “Uscire subito da questo tunnel”

Eugenio Guarascio

“Le restrizioni imposte oggi potrebbero avere sviluppi imprevedibili nella nostra tenuta sanitaria, economica e sociale ecco perché ritengo che sia nostro dovere non solo interrogarsi su come siamo finiti in questo tunnel, ma fare il possibile per uscirne al più presto”. Lo afferma Eugenio Guarascio commentando la decisione del Governo di “chiudere” la Regione per le prossime due settimane.

Una decisione già nell’aria ma percepita “come un castigo” in quanto si basa non sul numero di contagi ma “sull’estrema fragilità del nostro sistema sanitario”. “Evidentemente le colpe e le responsabilità di tale stato di cose sono diffuse e chiamano in causa tutte le forze politiche e i gruppi dirigenti, a qualunque livello istituzionale”, afferma Guarascio.

L’invito è quello all’unità piuttosto che all’autocommiserazione, basato su “un patto di cittadinanza fra le tante persone perbene, oneste, competenti che abitano la Calabria ogni giorno e che devono farsi carico del destino di questa regione”.