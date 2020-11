Coronavirus a Taurianova, 79 positivi: tra questi anche 7 vigili urbani

Settantanove contagi da coronavirus a Taurianova. Tra loco anche sette vigili urbani in servizio al Comune. La notizia arriva direttamente dal primo cittadino, Roy Biasi, che ha dato l’annuncio durante una diretta Facebook.

“Si tratta di gran parte del personale in servizio nel Corpo, attualmente in isolamento presso le loro abitazioni, a cui va il nostro augurio di pronta guarigione”, ha detto il sindaco. Ha quindi comunicato l’esito negativo del tampone cui sono stati sottoposti i membri della Giunta comunale. Il test verrà effettuato anche sui dipendenti comunali, che lavoreranno in smart working.

Il primo cittadino ha inoltre informato la cittadinanza che i servizi comunali verranno erogati in smart working. E annuncia diverse attività di assistenza per le famiglie in isolamento (dalla spesa all’acquisto di farmaci): “Vogliamo che i cittadini sentano la vicinanza del Comune in questo particolare periodo”, ha concluso Biasi.