Provincia Crotone, approvati rendiconto e misure per emergenza Covid

Il consiglio provinciale in di Crotone ha approvato tutti i punti inseriti nell’ordine del giorno. Erano presenti, collegati in video conferenza, il presidente facente funzioni Simone Saporito, il segretario generale Nicola Middonno, i dirigenti Alfonso Cortese, Michele Scappatura e Nicola Artese ed i consiglieri provinciali Barberio, Coco, Lagani, Spina e Greco.

L’assise ha quindi approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019; la ratifica decreto Presidente del 7 settembre " Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19- Approvazione schede sintetiche degli interventi; la ratifica del Presidente 62 del 23 settembre sulla " presa d'atto e approvazione finanziamenti di cui ai decreti MIUR Prot.n. 28139 del 3/08/2020 e prot.n.28139 del 7709/2020 per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021".

Approvazione inoltre per i provvedimenti di agevolazione e di sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche concessionarie in uso delle palestre scolastiche nell'anno 2019/2020; e la riduzione dei canoni di occupazione degli spazi destinati all'installazione di punti ristoro/distributori automatici di bevande ed alimenti negli istituti scolastici di competenza della Provincia di Crotone per gli anni scolastici 2019/2020. È stato approvato anche il regolamento per la disciplina dell'accesso presso gli uffici della Provincia.

È stato poi osservato un minuto di silenzio per ricordare la Governatrice della Calabria Jole Santelli scomparsa il 15 ottobre.