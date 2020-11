Cinquefrondi, sorpreso a spacciare marijuana. Un arresto e una denuncia

È stato sorpreso a spacciare marijuana, per questo motivo un 20enne di Cinquefrondi è stato arrestato. È successo durante un servizio di controllo da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Taurianova che hanno notato un’auto guidata dal giovane che, una volta fermato il mezzo, è rimasto in attesa.

Gli agenti si sono appostati e hanno notato il momento in cui l’uomo ha incontrato una persona che ha nascosto nella tasca del giubbino un involucro.

Gli agenti sono intervenuti, hanno fermato e perquisito i due uomini, risultati ventenni, trovando addosso di uno una dose di circa 11 grammi di cannabis sativa, e sull’altro la somma in contanti di 460 euro.

Hanno quindi perquisito l’abitazione del 20enne, trovando un’altra somma di denaro, circa 40 grammi di cannabis sativa e 4 grammi di hashish, e la strumentazione idonea alla suddivisione, pesa e confezionamento della sostanza stupefacente.

In esito alle attività il 20enne è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, e l’acquirente della cannabis sativa è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini personali.