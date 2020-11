Celebrata a Corigliano-Rossano la Giornata delle Forze armate

Celebrata nel comune unico di Corigliano-Rossano la giornata delle Forze Armate. Nella mattinata di mercoledì 4 novembre, dopo la celebrazione della messa in cattedrale presieduta da don Pietro Madeo, le diverse autorità civili e militari si sono recati in piazza della Vittoria dove è stata depositata una corona di alloro dinanzi all'altare dei caduti in guerra.

Alla cerimonia, dopo un momento di preghiera e il silenzio d'ordinanza in memoria dei tanti caduti in guerra, hanno preso parte il vice-sindaco di Corigliano-Rossano, Claudio Malavolta, l'assessore alla Pubblica Istruzione e alla Solidarietà, Donatella Novellis, il Comandante della Polizia Municipale dell'area di Rossano, Pietro Pirillo, il comandante della stazione Carabinieri di Rossano centro, il maresciallo Russo, il comandante della compagnia della Guardia di finanza di Rossano, Federico Ponzio, il vice-commissario del commissariato di Corigliano-Rossano, Domenico Laurenzano, ma anche alcuni rappresentanti di diverse Associazioni.

Fra queste: l’Istituto Nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (Sezione di Cosenza) con la presenza del delegato provinciale Saverio Cerzosimo, l’Ordo Militaris Ac Hospitalarius de Sanctae Marie de Bethlehem e la Pro Loco bizantina.

Molto significativo, tra l'altro, l'intervento del vice-sindaco Malavolta che ha voluto rimarcare, nel corso del saluto istituzionale, l'importanza di questa ricorrenza ed ha voluto ringraziare, allo stesso tempo, le forze dell'ordine e quanti hanno partecipato al consueto appuntamento in città che, quest'anno, si è svolto con un numero limitato di persone, senza gli alunni ed i docenti dei diversi istituti scolastici dell'intera area-urbana di Co-Ro, per evitare assembramenti in questo momento difficile e delicato dovuto al diffondersi del Coronavirus (Covid-19) anche in Calabria.

L'evento in città, anche quest'anno, è stato patrocinato dall'amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, di comune accordo con gli assessorati alla Cultura e Pubblica Istruzione, ma anche dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati. Anche nell’area di Corigliano è stata celebrata la messa nella chiesa di san Francesco di Paola presieduta da Padre Giovanni Todaro e, in seguito, è stata deposta una corona di fiori al Monumento dei Caduti.