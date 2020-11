Sospetti Covid a scuola. Il 5 e 6 chiusi i Plessi del Comprensivo di Papanice

Un altro istituto scolastico di Crotone viene chiuso con un’apposita ordinanza del sindaco per la presenza di sospetti casi di Covid-19.

Si tratta nella fattispecie del Comprensivo Papanice il cui dirigente ha comunicato oggi la necessità di effettuare un’opportuna sanificazione in tutti i plessi.

Intanto va detto che i possibili positivi devono essere ancora compiutamente verificati e accertati tramite il test del tampone molecolare o, comunque, sono in corso di accertamento così come i contatti di casi stretti.

Pertanto, i cancelli resteranno chiusi il 5 e 6 novembre, con sospensione temporanea delle attività didattiche, nei plessi dell’Istituto di Papanice, in Via Calabria n. 95, Frazione Papanice, Primaria e Secondaria Primo grado; in quello Oceania, in Via Oceania, Primaria e Infanzia; all’Ises di Via Pirandello 1, Primaria e Secondaria Primo grado.

Ed ancora, il Plesso Fondo Gesù Infanzia, in Via Achille Grandi; il Pizzuta Infanzia e Primaria di Via San Giuseppe, Zona Cantorato; quello di Margherita Secondaria Primo Grado, in Zona Sorbara di contrada Margherita; il Margherita Primaria in Via delle Orchidee; il Margherita Infanzia di Via dei Gelsomini; e, infine, gli uffici dei Plessi di Via Calabria e Ises.