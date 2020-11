Incidente stradale a Simeri Crichi, dove un pedone è stato investito da un mezzo. Per questo motivo la rampa sulla strada statale 106 Var “di Catanzaro Lido” è temporaneamente chiusa al traffico e il traffico è stato deviato in loco.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, i tecnici Anas per la messa in sicurezza della strada, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.