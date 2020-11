Differenziata, servizio esteso a tutta l’area urbana di Crotone

Verrà esteso a tutta l’area urbana di Crotone il servizio di raccolta differenziata. A questa decisione si è giinti dopo un incontro, lo scorso 21 ottobre, tra la Akrea, che gestisce il servicio in città, e l'amministrazione comunale.

Per fronteggiare zone in cui servono mezzi e attrezzature idonee, come il centro storico, l'azienda fa sapere che sta elaborando un piano. Dei sette automezzi noleggiati, quattro sono già stati consegnati mentre gli altri arriveranno a breve, consentendo di far fronte alle esigenze di servizio.

L’obiettivo è quello di avviare nel più breve tempo possibile un sistema di raccolta differenziata su strada che risponda ai criteri di efficienza e di efficacia richiesti dalla proprietà.