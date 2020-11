Covid. Il bollettino. Positivi in salita costante (+262) ma anche le vittime: altre due

Sette vittime in tre giorni, così come 782 nuovi contagi ma, anche, 233 guariti. È questo il bilancio di metà settimana che evidentemente rende più che visibile lo stato di costante crescita dell’epidemia nella nostra regione.

Dati in cui sono compresi altri 262 casi di positività accertati tra ieri ed oggi rispettivamente nel reggino (119), cosentino (58), catanzarese (44), crotonese (40) e vibonese (1).

Numeri che portano a 6.092 il totale di quanti, sempre in Calabria, hanno fin qui contratto il virus, comprese 395 persone (come ieri) conteggiate nel complessivo ma comunque provenienti da altre regioni o da altri stati esteri (di questi 267 sono al momento in isolamento domiciliare, 127 sono guariti e uno è invece deceduto). Sale invece a 3.894 (+255 da ieri) il numero dei soggetti ad oggi ancora “attivi”, ovvero attualmente positivi.

Questi i valori che comunica il consueto report ufficiale che nelle 24 ore riporta come siano stati analizzati ulteriori 2.866 tamponi su casi sospetti, per un totale che raggiunge i 282.942 test fin qui eseguiti, di cui 276.850 dal risultato fortunatamente negativo.

Negli ospedali regionali, intanto, sono ricoverati 223 degenti (+14 da ieri), 11 dei quali (+1 da ieri) assistiti nelle terapie intensive, rispettivamente a Catanzaro (5), Cosenza (4) e Reggio (2). In isolamento domiciliare si trovano invece 3.404 pazienti (+240 da ieri).

Sul fronte delle guarigioni ne vengono quest’oggi riportate altre 5 e tutte nel reggino. Alla data di questo mercoledì 4 novembre sono così ed in tutto 1.947 i positivi che hanno superato il contagio.

Ma si aggiorna anche e purtroppo il triste bilancio delle vittime, che sale quest’oggi a 123 corregionali finora deceduti per o con il Covid, dopo che il bollettino ne riporta altri due avvenuti nelle scorse 24 ore nel cosentino e catanzarese. Un complessivo che sale però a 124 se vi si comprende anche un turista di un’altra di regione deceduto in Calabria.

I POSITIVI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 2.282 (+119 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.515 (63 in reparto; 2 in terapia intensiva; 1.450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 767 (741 guariti, 26 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.934 (+58): casi attivi 1.273 (90 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1179 in isolamento domiciliare); casi chiusi 661 (616 guariti, 45 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 951 (+44): casi attivi 595 (47 in reparto; 5 in terapia intensiva; 543 in isolamento domiciliare); casi chiusi 356 (317 guariti, 39 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 319 (+40): casi attivi 158 (5 in reparto; 153 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 211 (+1): casi attivi 86 (7 ricoverati ,79 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125 (118 guariti, 7 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 29 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 90 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 480.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri dei contagi pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Si precisa che ieri alle 20 c'è stato un aggiornamento del bollettino regionale che riporta una modifica nella distribuzione dei casi ricoverati. Tale modifica è stata effettuata a seguito delle comunicazioni pervenute dalle Aziende ospedaliere di Reggio Calabria e Cosenza.

ITALIA. IN 24 ORE 30.550 NUOVI CONTAGI E 353 DECESSI

Sono 30.550 i nuovi positivi in Italia. Emerge dal bollettino della Protezione civile di oggi, mercoledì 4 novembre, in cui dall’inizio dell’epidemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono state 790.377. Un numero da mettere in relazione ai tamponi processati che nelle ultime 24 ore sono stati 211.831, 29.544 in più rispetto a ieri.

Cresce la curva dei decessi (352) che porta al numero totale delle persone morte con coronavirus a quota 39.764.

I pazienti ricoverati con sintomi aumentano di 1.002 unità che portano il totale dei ricoveri a 22.116, mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 2.292. Numero al quale sono stati aggiunti i 67 nuovi ricoveri. Mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 418.827.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Lombardia la regione che registra più contagi (+7.758), segue poi la Campania con i suoi 4.181 nuovi positivi, il Piemonte con 3.577 casi. Questa la distribuzione dei dati regione per regione: Lombardia 224.191 (+7.758); Emilia-Romagna 62.914 (+1.758); Piemonte 81.409 (+3.577); Veneto 65.531 (+2.436); Marche 16.261 (+653); Liguria 32.117 (+1.122); Campania 69.613 (+4.181); Toscana 52.815 (+1.828); Sicilia 26.080 (+1.155); Lazio 55.273 (+2.432); Friuli-Venezia Giulia 12.264 (+436); Abruzzo 12.543 (+423); Puglia 22.085 (+994); Umbria 12.056 (+496); Bolzano 10.097 (+249); Sardegna 10.640 (+184); Valle d’Aosta 3.720 (+129); Trento 9.872 (+225); Molise 2.016 (+26); Basilicata 2.788 (+226).

(ultimo aggiornamento 18:14)