Master in Intelligence, boom di domande da tutta Italia

È boom di domande per il master in Intelligence promosso dal Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria. La commissione scientifica, composta da Mario Caligiuri, Alberto Ventura e Luciano Romito, ha approvato la graduatoria degli ammessi della decima edizione del master di II livello in Intelligence.

“Quest’anno – ha dichiarato il Direttore del Master - abbiamo avuto 51 domande di partecipazione, delle quali più dei due terzi provenienti da fuori regione, sintomo della capacità di attrazione del nostro corso di studi. Il nostro master è stato il primo ad essere stato attivato in un ateneo pubblico italiano, grazie alle sollecitazioni del Presidente Cossiga”.

Entro il 14 novembre 2020 i candidati ammessi hanno la possibilità di perfezionare l’iscrizione per la frequenza delle lezioni che cominceranno sabato 28 novembre 2020 alle ore 9 con un convegno inaugurale dal titolo Studiare l’intelligence in Italia: esperienze a confronto, al quale parteciperanno, insieme ad autorità accademiche e istituzionali, responsabili dei corsi di studio che si stanno svolgendo nel nostro Paese, che affrontano temi diversi dalla sicurezza informatica alla geopolitica, dal terrorismo all’economia conferma la pluralità scientifica dell'intelligence, che si conferma come punto d’incontro di discipline diverse. Il programma del convegno è stato già definito e verrà reso noto nei prossimi giorni.