4 novembre: saltano Celebrazioni a Crotone. Sindaco invita all’unità

Oggi, 4 novembre, ricorre il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate ma la città di Crotone rinuncia ad ogni tipo di celebrazione per via dell’emergenza sanitari in atto.

Non rinuncia ad un attimo di riflessione il Primo Cittadino della città pitagorica, Vincenzo Voce, che in una nota afferma: “L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha impedito le celebrazioni per il 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, che anche nella nostra città tradizionalmente erano sentite e partecipate. Tuttavia - aggiunge - anche nella impossibilità di prevedere un momento ufficiale di riflessione sui valori espressi da questa giornata è doverosa una simbolica partecipazione che esprimo a nome di tutta la comunità cittadina”.

“Proprio in questi frangenti così particolari e difficili il concetto di unità assume una importanza fondamentale - conclude il Sindaco - così come è doveroso e sentito il ringraziamento a tutte le Forze Armate, donne e uomini che con professionalità e spirito di servizio svolgono la loro meritoria opera per il paese.”