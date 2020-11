Riconoscimento della Regione all’azienda “Le tre gocce” per il lavoro svolto nell’emergenza Covid

L’azienda di sanificazione e disinfezione “Le Tre Gocce” di Mirto Crosia è balzata agli onori delle cronache nazionali per il suo ottimo operato svolto sul territorio in tempi di Covid-19. L’azienda a marzo e aprile scorsi ha sanificato diversi comuni (tra i tanti Corigliano-Rossano, Cariati, Calopezzati, Mirto Crosia, ecc.), compresi quelli dichiarati “zona rossa” (Cetraro, Bocchigliero, ecc.), mentre prima e dopo il lockdown ha aiutato (e continua ancora oggi), centinaia di attività, liberi professionisti, scuole, chiese, ecc. del territorio calabrese a ripartire ed a operare.

Proprio questo impegno considerevole è riuscito a far ottenere all’azienda “Le Tre Gocce” uno spazio nell’edizione nazionale de “Il Sole 24 Ore” nell’inserto “Aziende & Territorio” dedicato alle “Imprese e professionisti uniti per la ripresa” di mercoledì 21 ottobre scorso.

Nell’articolo ha colpito il passaggio finale, quello in cui il noto quotidiano nazionale afferma che “Le Tre Gocce in questo 2020 ha rappresentato il volto più bello di una Calabria in cui professionalità, competenza, serietà, coraggio e genialità sono emerse con vigore”. Una bella soddisfazione per una azienda di sanificazione e disinfezione del territorio, unica e sola ad essere menzionata per la Calabria e l’intero Sud Italia.

Nella giornata di ieri l’azienda Le Tre Gocce ha ottenuto un attestato di riconoscimento dalla Regione Calabria nella persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico Fausto Orsomarso "per essersi distinta nel supporto agli enti pubblici e attività private in piena emergenza sanitaria – si legge – i servizi di sanificazione e disinfezione essenziali nella lotta alla pandemia. L'eccellente lavoro svolto ha consentito all'azienda di ottenere riconoscimenti dalla stampa nazionale, consentendo alla Calabria di offrire all'Italia intera un'immagine di efficienza e qualità imprenditoriale".

L’attestato regionale, tra l’altro, arriva dopo il riconoscimento ottenuto giovedì 29 ottobre scorso, presso la sede della Delegazione Comunale, dal responsabile legale de “Le Tre Gocce” Leonardo Caligiuri. In quella sede, infatti, l’azienda ha ricevuto una targa di riconoscimento dall’Amministrazione comunale di Crosia (città dove ha sede l’azienda), consegnata dal Sindaco Antonio Russo, all’Assessore Giovanni Greco, al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Russo ed alla Consigliera Comunale Giuliana Murrone.

«Intendo dedicare idealmente – dichiara Leonardo Caligiuri, titolare de “Le Tre Gocce” – questo articolo a tutti gli amministratori, gli imprenditori, i cittadini, i dirigenti scolastici, i parroci, ecc. che quest’anno hanno veramente sofferto a causa del covid-19; alla mia giovane e preziosa squadra di collaboratori ed alle loro famiglie che, con grande preoccupazione, hanno vissuto e continuano a vivere con ansia questo periodo insieme noi e poi, soprattutto, a tutti i miei colleghi calabresi. In questa pandemia – continua Caligiuri – in cui si è parlato e si parla di medici, infermieri, forze dell’ordine, ecc. definendoli giustamente come eroi, credo sia giusto ricordare che tra questi, ci sono tutti quelli che in Calabria e in Italia hanno fatto e continuano a fare ancora oggi sanificazioni e disinfezioni degli ambienti interni ed esterni per garantire più sicurezza a tutti i cittadini e correndo, in alcuni casi, anche seri rischi».