Covid. Imprenditori donano barella di biocontenimento al Comune di Corigliano-Rossano

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BARELLA

E' stata consegnata al comune unico di Corigliano-Rossano una barella di biocontenimento, necessaria per lo spostamento, in sicurezza, sia dall’ambulanza al reparto che all'interno dello stesso presidio ospedaliero, dei contagiati da Covid-19.

La barella di biocontenimento (del valore di 14mila euro), acquistata grazie alla grande generosità umana ed economica di alcuni imprenditori dell'intera area-urbana di Co-Ro e non solo, è stata consegnata all'Assessore alla Protezione Civile del comune unico di Corigliano-Rossano, Tatiana Novello, la quale ha voluto ringraziare i diversi imprenditori per il bel gesto di solidarietà in questo momento difficile e di piena emergenza inerente al diffondersi del Coronavirus in cui, nelle ultime settimane, sono aumentati i casi anche in Calabria. La barella di biocontenimento sarà utilizzata dal Reparto Covid che è stato aperto presso l'ospedale civile “Nicola Giannettasio” di Rossano dove, in questi giorni, sono arrivati già i primi pazienti provenienti da altri comuni della Provincia di Cosenza.