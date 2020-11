Covid. Aumentano i contagi nelle scuole crotonesi: le precisazioni dell’Asp

L’aumento di segnalazioni di casi di positività in alcuni istituti scolastici del crotonese ha indotto la Dirigenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone a dare corrette delucidazioni sui metodi diagnostici “tampone antigenico” e “tampone molecolare”, al fine di “ribadire le corrette modalità di gestione di tali evenienze”.

In primo luogo, l’Asp specifica che “la positività al COVID 19 derivante da tampone antigenico (eseguito di norma presso laboratori privati) non consente l’avvio delle attività che per legge sono di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione della nostra ASP, trattandosi di strumento destinato prioritariamente alle attività di screening di massa, con una attendibilità inferiore a quella del tampone molecolare.”

“Peraltro, - avanza la Dirigenza dell’Azienda Sanitaria - la positività derivante dal tampone antigenico deve essere obbligatoriamente comunicata al Dipartimento di Prevenzione medesimo: a) direttamente dal laboratorio analisi che ha eseguito il test; b) dal soggetto positivo mediante il proprio medico curante; c) tramite autosegnalazione diretta al Dipartimento medesimo da parte del soggetto positivo.”

“Sono assolutamente da evitare, - precisa l’Asp- da parte di soggetti asintomatici positivi al tampone antigenico, tutte le forme di accesso diretto al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Giovanni di Dio. L’esecuzione immediata di tampone molecolare a cura delle strutture sanitarie pubbliche, attivate dal Dipartimento di Prevenzione, consentirà, in caso di accertata positività, di avviare le attività di tracciamento dei contatti stretti del positivo.”

Con riguardo alle istituzioni scolastiche, l’Asp rimarca “nel caso in cui si verificasse un caso di positività al COVID 19 da tampone antigenico, la segnalazione della positività, nell’immediatezza della conoscenza, dovrà essere comunicata dal Dirigente scolastico, o dal referente scolastico COVID 19, direttamente ed immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP o all’Ufficio Igiene Pubblica, o alla Direzione Sanitaria aziendale, onde consentire l’applicazione di quelle misure di contenimento che saranno ritenute necessarie nell’immediato, in attesa dell’esito del tampone molecolare.”

La Dirigenza dell’Asp pitagorica coglie l’occasione per ricordare che “l’entità e la natura delle misure di contenimento, soprattutto in presenza di semplice tampone antigenico positivo, dovranno essere concordate tra il Dirigente Scolastico ed il Dipartimento di Prevenzione, onde evitare sovrapposizioni di procedure o azioni di tipo “massivo”, magari non proporzionate all’entità del rischio potenziale”.

L’Azienda Sanitaria Provinciale si dice comunque “a disposizione delle Istituzioni Scolastiche, con tutte le sue strutture dedicate all’emergenza COVID 19, per ogni forma di supporto che si rendesse necessaria, consigliando vivamente la concreta consultazione con i nostri Uffici preventivamente all’adozione di misure di contenimento in presenza di semplice tampone antigenico positivo”.