Covid. Il bollettino. Casi sempre più su: se ne aggiungono 266, confermate due vittime

Prosegue ancora sotto il segno “più” l’andamento dell’epidemia nella nostra regione. Rispetto a ieri (QUI), difatti, i laboratori autorizzati hanno processato altri 2.855 tamponi su sospetti Covid19 (per un totale ad oggi che raggiunge i 280.076 test eseguiti, 274.246 quelli negativi), riscontrando ulteriori casi di positività, esattamente 266 e rispettivamente nelle province di Cosenza (104), Reggio Calabria (98), Catanzaro (40), Crotone (19) e Vibo Valentia (5).

Si raggiunge dunque un complessivo di 5.830 persone che finora hanno contratto il virus nella nostra regione, totale che comprende 395 soggetti (come ieri) provenienti da altre parti d’Italia o comunque da altri stati esteri (dei quali 267 sono ancora in isolamento domiciliare, 127 quelli guariti e uno che è invece deceduto); mentre sono attualmente 3.639 (+34 da ieri) i positivi che ad oggi sono ancora “attivi”.

Sul fronte ospedaliero - che negli ultimi giorni ha registrato un aumento di ricoveri, anche in rianimazione - sono ora assisiti 209 pazienti (+26 da ieri), 10 dei quali (-9 da ieri) nelle terapie intensive rispettivamente di Cosenza (2), Reggio (2) e Catanzaro (6). 3.163 (+8 da ieri) sono invece i degenti al momento in isolamento domiciliare.

Ma nella nostra regione, fortunatamente, si continua anche a guarire. Altri 228 positivi hanno superato il contagio nel Reggino (208), Catanzarese (12) e Cosentino (8). Fin qui sono stati in tutto 1.942.

Quanto alla vittime, il bollettino odierno ha aggiornato i dati con i decessi sopraggiunti tra domenica e lunedì scorsi, segnalandone però e nostro malgrado altre altro nel catanzarese e nel reggino: pertanto il totale è ora di 121 corregionali finora morti per o con il Covid; 122 comprendendovi il caso di un turista di un’altra di regione deceduto a Cosenza.

I COVID SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 2.163 (+98 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.402 (65 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.331 in isolamento domiciliare); casi chiusi 761 (736 guariti, 26 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.876 (+104): casi attivi 1.216 (65 in reparto; 14 in terapia intensiva, 1.137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 660 (616 guariti, 44 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 279 (+19): casi attivi 552 (47 in reparto; 6 in terapia intensiva; 499 in isolamento domiciliare); casi chiusi 355 (317 guariti, 38 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 210 (+5): casi attivi 118 (2 in reparto; 116 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 205 (+0): casi attivi 85 (5 ricoverati ,80 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125 (118 guariti, 7 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 29 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 65 ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 489.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

(I dati sono stati aggiornati dopo le ore 20 con le rettifiche comunicate dalla Regione Calabria)