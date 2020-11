Francavilla, scontro mortale tra un camion ed un’auto

Incidente mortale questa mattina in località Terzerie, lungo un’arteria stradale che collega i comuni di Cassano allo Ionio e Francavilla Marittima, nel cosentino. Un’autovettura si è scontrata, per motivi ancora da accertare, contro un camion che procedeva in direzione opposta.

L’uomo alla guida dell’utilitaria, Pasquale Mastroianni, quarantaseienne, sarebbe morto sul colpo. Ferito invece l’autista del mezzo pesante, che è stato trasportato all’ospedale di Castrovillari.

Sul posto sono in corso i rilievi e gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri, al fine di stabilire la dinamica che ha portato allo scontro mortale.