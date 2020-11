Trebisacce, il sindaco incontra il nuovo primario

“Ritengo che la nomina del Primario di medicina a Trebisacce sia un fatto politico e giuridico molto importante, perché dopo tanti anni segna un’inversione di tendenza, anche della volontà politica legata a questo territorio”. Lo afferma il primo cittadino Franco Mundo, nel corso di un incontro istituzionale con il nuovo primario di medicina e lunga degenza dell’Ospedale Chidichimo, Dino Filomia.

“Accogliamo favorevolmente la nomina del Dottor Filomia al quale diamo il benvenuto nella nostra città. La nostra speranza è quella di avere un dirigente medico a tempo pieno e di avviare attorno alla divisione di medicina tante attività. L’esperienza professionale del Dottor Filomia è di alto livello. Sono sicuro che la metterà al servizio dell’ospedale per dare, in concerto con tutti medici in forza alla struttura, le risposte sanitarie più essenziali”, continua il primo cittadino.

L’incontro si è svolto all’interno della struttura ospedaliera, ed ha visto la partecipazione di personale medico ed organi di stampa. “Sono certo che con l’aiuto del Dottor Filomia riusciremo a smuovere ulteriormente le acque della politica e cercare di restituire a tutta la popolazione del territorio uno strumento per la tutela del proprio diritto alla salute qual è l’Ospedale G. Chidichimo di Trebisacce”, conclude Mundo.