Reggio Calabria, nuovo coordinamento provinciale per Fratelli d’Italia

Definito il nuovo coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, organismo che avrà il compito di dare un indirizzo politico locale alle proposte di partito. Lo rendono noto in un comunicato congiunto i nuovi componenti del coordinamento: Denis Nesci, Giuseppe Neri, Massimo Ripepi, Demetrio Marino, Angelo Costantino e Bruno Squillaci.

“Riorganizzare il partito qualificandolo, vuol dire aprire ad esperienze della società civile che possono dare un contributo di freschezza e novità, oltre che di indiscussa competenza”, scrivono i componenti nella loro prima nota. “Guardare al futuro con entusiasmo, superando definitivamente protagonismi e logiche che hanno contribuito ad affossare i valori del centrodestra reggino, ed in particolare in città. Puntiamo a creare un partito plurale che non sacrifichi la propria identità, ma che guardi alle forze positive di Reggio Calabria e dell'Area Metropolitana. Ragionare in termini di contenuti ancor prima che di consensi sarà la sfida che dovrà porsi il costituendo coordinamento”.

Nel corso della prima riunione verranno affrontati temi di imminente attualità e di rilevanza per il territorio metropolitano. Saranno affrontati anche temi di natura politica, come l’organizzazione per le prossime sfide elettorali.