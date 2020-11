Edilizia abitativa, approvato il Piano Nazionale: all’Aterp 14 milioni

Domenica Catalfamo

È stato approvato dalla Giunta regionale il Piano nazionale di edilizia abitativa, dopo la proposta di impiego portata avanti dall’assessore ai lavori pubblici, Domenica Catalfamo.

L’approvazione del piano nazionale consente di spendere dei fondi residui stanziati nel 2009, per un totale complessivo di circa 14 milioni di euro da destinare all’edilizia popolare.

Destinatario di questi fondi sarà l’Aterp, soggetto attuatore scelto dalla Regione, che dovrà ora adeguarsi ed attenersi ai criteri per le proposte di intervento, in modo da predisporre progetti e lavori da sottoporre al vaglio della Regione e del Ministero per le Infrastrutture.