In cerca di funghi si perdono tra i boschi, brutta avventura per tre uomini

Tre cercatori di funghi si sono smarriti ieri nel reggino e sono stati poi e fortunatamente rintracciati e messi in salvo dagli uomini del vigili del fuoco del capoluogo dello Stretto.

Ad allertare i soccorritori una telefonata al 115 giunta intorno alle cinque e mezza del pomeriggio, segnalando che i tre uomini, rispettivamente di 30, 41 e 47 anni, non davano loro notizie ormai da qualche ora.

La sala operativa ha così attivato tutte le procedure che si attuano in questi casi ed ha inviato sul posto una squadra del distaccamento volontario di Gambarie.

Giunti in zona i Vigili volontari, in collaborazione con i Carabinieri Forestali della Stazione locale, hanno iniziato a cercare i malcapitati.

Ottenuto il numero di telefono di uno di loro, sono riusciti a mettersi in contatto e fattisi inviare alcune fuoco del posto hanno compreso in quale area avrebbero potuto trovarsi i dispersi.

Quest’ultimi sono stati invitati a fermarmi e ad accendere un fuoco e verso le 18.30 i pompieri li hanno così raggiunti. Si trovavano in località “piazza Nino Martino”, nel comune di Scilla, a circa 1800 metri sul livello del mare. I tre erano in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche.