Operatore positivo al Covid. Chiuso il Plesso Bernabò della scuola Don Milani

Un operatore in servizio risultato positivo al covid-19 all’esito del tampone molecolare, ha costretto il sindaco di Crotone ad emettere un’ordinanza con cui ha chiuso il Plesso Bernabò, in Via Saffo, dell’Istituto Comprensivo Don Milani.

I cancelli della scuola resteranno sbarrati dunque da domani, martedì 3 novembre, fino a sabato prossimo, 7 novembre, così da consentire le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti i locali. Intanto anche i contatti stretti dell’operatore positivo sono stati sottoposti al tampone i cui risultati non sono ancora disponibili.