Covid. Il bollettino. 2 novembre cupo: tre decessi in 24 ore e altri 254 positivi

Lasciato alle spalle uno dei mesi, quello di ottobre, tra i più “difficili” (QUI) sul fronte dell’avanzamento della pandemia (oltre 3.063 i casi accertati negli scorsi trenta giorni), anche quest’oggi la situazione dei contagi cresce ed in maniera più o meno costante, così come accade ormai da quasi una settimana, registrando altri 254 casi di Covid19.

La provincia più “colpita” è quella del cosentino con 101 nuovi positivi, gli altri sono stati accertati nel reggino (90), catanzarese (35), vibonese (16) e crotonese (12).

Numeri che portano a 5.564 il totale di coloro che hanno fin qui contratto il virus, e nel quale sono comprese anche 395 persone (come ieri) riscontrare positive in Calabria ma provenienti da altre parti del Paese o da altri stati esteri (di cui 267 in isolamento domiciliare, 127 già guariti e uno deceduto). Ad oggi, poi, sale a 3.605 (+243 da ieri), il complessivo di coloro che sono ancora ed attualmente “attivi”.

Quanto al monitoraggio del coronavirus nella nostra regione, finora sono stati eseguiti in totale di 277.221 tamponi, 271.657 dall’esito negativo e 2.440 processati nelle 24 ore appena trascorse.

Aumenta anche il numero di quanti hanno superato il virus: fin qui sono stati 1.714 comprendendo anche altri 10 guariti tra ieri ed oggi nel cosentino (8) e reggino (2).

Negli ospedali, intanto, aumentano a 183 (+9 da ieri) i pazienti ricoverati; 19 di questi (+6 da ieri) si trovano nelle terapie intensive, rispettivamente a Cosenza (10), Reggio (5) e Catanzaro (4). I degenti in isolamento domiciliare sono invece 3.155 (+234 da ieri).

Infine, quanto alle vittime, oltre alle ultime due morti di stamani, quella di un 62enne vibonese (QUI) e di una 87enne nel catanzarese (QUI), di cui abbiamo già scritto ma ancora non riportate nel bollettino odierno, quest'ultimo ed invece ne segnala un’ulteriore avvenuta nel Reggino. Si arriva così e nostro malgrado a 119 morti per o con il Covid in Calabria; totale che sale però a 120 comprendendovi il caso di un turista di un’altra di regione ma deceduto nel capoluogo bruzio.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 2.065 (+90 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.512 (60 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.447 in isolamento domiciliare); casi chiusi 553 (528 guariti, 25 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.772 (+101): casi attivi 1.120 (61 in reparto; 10 in terapia intensiva, 1049 in isolamento domiciliare); casi chiusi 652 (608 guariti, 44 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 867 (+35): casi attivi 526 (38 in reparto; 4 in terapia intensiva; 484 in isolamento domiciliare); casi chiusi 341 (305 guariti, 36 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 260 (+12): casi attivi 99 (99 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 205 (+16): casi attivi 81 (5 ricoverati ,76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 27 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 61 ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 598.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. NUOVI POSITIVI IN CALO, MA CON MENO TAMPONI

Lieve flessione della curva dei contagi in Italia. Stando al bollettino di oggi, lunedì 2 novembre, i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 22.253, per un totale di 731.588 persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 dall’inizio della pandemia. Flessione dovuta alla riduzione dei tamponi processati, 47.726 in meno rispetto a ieri (135.731).

I decessi sono stati invece 233, per 39.059 decessi totali. I pazienti ricoverati aumentano di 938 unità, per un totale di persone ricoverate pari a 19.840. Di questi 2.022 sono in terapia intensiva, con un aumento di 83 posti letto nelle strutture italiane. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 374.650.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Lombardia la regione che registra più positivi nelle ultime 24 ore. In un giorno i nuovi contagi sono stati 5.278, seguono poi la Campania con 2.861 positivi, Toscana con 2.009 nuovi contagi. Di seguito i dati distribuiti regione per regione: Lombardia 209.629 (+5.278); Emilia-Romagna 59.249 (+1.652); Piemonte 74.663 (+2.003); Veneto 60.797 (+1.544); Marche 15.177 (+373); Liguria 29.943 (+599); Campania 62.461 (+2.861); Toscana 48.651 (+2.009); Sicilia 23.877 (+1.024); Lazio 50.632 (+1.859); Friuli-Venezia Giulia 11.462 (+218); Abruzzo 11.519 (+478); Puglia 19.928 (+626); Umbria 11.140 (+193); Bolzano 9.353 (+437); Sardegna 10.154 (+324); Valle d’Aosta 3.497 (+122); Trento 9.535 (+187); Molise 1.897 (+101); Basilicata 2.460 (+111).

(ultimo aggiornamento 17:30)