Covid. Ancora una vittima in Calabria, deceduta 87enne

C’è un’altra vittima in Calabria deceduta con il coronavirus. Si tratta della 119ma in regione e della 37esima in provincia di Catanzaro.

Una donna di 87 anni, affetta da Covid e ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro è deceduta dopo che le sue condizioni sono peggiorate.

L'anziana era stata ricoverata nel pomeriggio di ieri ma era arrivata in ospedale in condizioni già molto critiche, che poi sono peggiorate con il passare delle ore, fino al decesso di oggi.